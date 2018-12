Am Mittwoch, kurz vor 7.00 Uhr, fuhr laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad in Hägendorf auf der Vogelbergstrasse in die Allerheiligenstrasse. Dabei kam es auf der Verzweigung zu einer frontal-seitlichen Kollision mit einem Auto, welches auf der Allerheiligenstrasse bergwärts unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen konnte der Fahrradlenker nicht rechtzeitig bremsen und verletzte sich durch den Sturz mittelschwer. Er musste mit einem Rettungshelikopter der AAA (Alpine Air Ambulance) in ein Spital geflogen werden. Die Autolenkerin blieb unverletzt. (mgt)

