117 Kerzen brennen als Mahnwache für Solothurner Corona-Todesopfer

Am Sonntagabend wurden in Olten auf privatem Grund 117 Kerzen entzündet. Eine Kerze für jeden Menschen, welcher im Kanton Solothurn durch das Corona-Virus sein Leben verloren hat, heisst es in einer Medienmitteilung. Allein in der letzten Woche seien im Kanton 20 Menschen verstorben.

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, wolle man darauf aufmerksam machen, dass jede Ansteckung mit dem Virus zu weiteren Ansteckungen und damit zu — vermeidbaren — Todesfällen und gesundheitlichen Schäden führe.

Was geschehen sei, könne nicht mehr geändert werden. Doch was geändert werden können, sei die Zukunft. Alle wissen, was zu tun sei. Es sei Aufgabe des Staates und der Gesellschaft, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen — egal welchen Alters. (mgt)