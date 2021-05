Oensingen Kollision zwischen zwei Personenwagen Bei der Kollision zwischen zwei Personenwagen am Sonntagnachmittag bei Oensingen wurden zwei Personen verletzt und in ein Spital gebracht.

Unfall bei Oensingen. Foto: zvg

Am Sonntag, 23. Mai 2021, gegen 18.45 Uhr, fuhr eine Autolenkerin auf der Mastenstrasse bei Oensingen und wollte die Kestenholzstrasse überqueren. Dabei übersah sie einen vortrittsberechtigten roten Personenwagen.

In der Folge kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurden die beiden Insassen im roten Auto verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. (has)