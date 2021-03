Niedergösgen Mobiliar von Restaurant mutwillig beschädigt – die Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Niedergösgen bei einem Restaurant mutwillig das Mobiliar im Aussenbereich beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

(has) In der Nacht auf Sonntag, 14. März 2021, wurde aus unbekannten Gründen im Aussenbereich des Restaurant Brücke in Niedergösgen das Mobiliar mutwillig zerstört. Auf der Terrasse wurden fünf aufblasbare «Iglus», Lampen und diverses Mobiliar beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Personen, die Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80.