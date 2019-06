Deshalb wurde 2016 in Rohr eine Infoveranstaltung mit der Bevölkerung durchgeführt. Die Frage: Wie weiter mit dem Dorf? Zwei Versionen präsentierte Wyss damals: Entweder man fusioniere oder aber man bleibe eigenständig. Im zweiten Fall brauche es dann aber auch Leute, die bereit sind, sich zu engagieren. Die Reaktionen seien klar gewesen: Wenn das so ist, dann lieber eine Fusion.

Also machte sich Wyss an die Arbeit, fragte bei Stüsslingen an und rannte offene Türen ein. Momentan ist eine Arbeitsgruppe, in der auch die beiden Gemeindepräsidenten vertreten sind, dabei, an den letzten Details zu feilen. Eine der vielen Fragen, die sich stellt: Wie viele Gemeinderäte würde die neue Gemeinde haben? Rohr hat momentan fünf, Stüsslingen sieben. «Sieben wäre wohl auch eine gute Zahl für die neue Gemeinde», findet Gehriger. «Das Wichtigste ist aber, dass wir die gesammelten Erfahrungen aus beiden Gemeinderäten mitnehmen.» Heisst: Wenn sich mehr als sieben bisherige Gemeinderäte bereit erklären würden, weiterzumachen, würde der neue Gemeinderat in einer Übergangsphase grösser sein.

Eine zweiter Knackpunkt, der die Arbeitsgruppe beschäftigt: die Finanzen. Ein mögliches Killerkriterium bei jeder Fusion. Doch laut Gehriger nicht bei dieser. «Beide Gemeinden sind finanziell gesund. Eine Steuererhöhung wird es aufgrund der Fusion nicht geben.»

Emotionales Thema

Wenn man den beiden Präsidenten so zuhört, scheint eine Fusion die logischste Sache. Bei einer solchen spielen aber nicht nur logische Gründe eine Rolle. Emotionen sind mindestens genau so wichtig. Gemeinden sind ein Stück Identität. Jede Gemeinde, die sich mit einer anderen zusammenschliesst, verliert ein Stück Eigenständigkeit. Für so eine kleine Gemeinde wie Rohr gilt das umso mehr. Die neue, angedachte Gemeinde würde dann auch Stüsslingen heissen. Der Name Rohr würde zwar auf dem Ortsschild bestehen bleiben, aber mit dem klein gedruckten Hinweis «Gemeinde Stüsslingen». Ein neues Wappen wird ebenfalls geprüft, noch ist aber unklar, ob und wann es ein solches geben wird. Und auch die restliche Verwaltung würde in Stüsslingen integriert werden. So müssten Rohrer in Zukunft ein Baugesuch in Stüsslingen einreichen und auch die Gemeindeversammlung würde in Stüsslingen stattfinden.

All dessen sind sich auch Gehriger und Wyss bewusst. «An jedem Anlass thematisiere ich die Fusion, rede mit den Leuten, spüre ihnen Puls», sagt Gehriger. Und auch Wyss findet: «Das ist ein wichtiges Thema. Aber schliesslich ist es an uns, aufzuzeigen, welchen Vorteil wir in der Fusion sehen.» Das A und O sei dabei, offen und ehrlich mit den Leuten zu reden. «Um allfällige Ängste gar nicht erst gross werden zu lassen», so Wyss.

Diesen Herbst will die Arbeitsgruppe ihre Erkenntnisse der Bevölkerung präsentieren. Somit wäre noch genug Zeit, um allfällige Inputs aufzunehmen. An den Gemeindeversammlungen im Winter wird dann die Bevölkerung ein erstes Mal entscheiden. Wenn beide Dörfer Ja sagen, kommt es zu einer Urnenabstimmung. Wenn dort beide Ja sagen, muss das Ganze schliesslich noch durch den Kantonsrat und am Ende braucht es einen Regierungsratsbeschluss. Und erst dann, gegen Ende 2020, könnten die Gemeinden einen allfälligen Junggesellinnenabschied planen. Und 2021 würden die Hochzeitsglocken läuten.