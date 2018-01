Kein Spareffekt

Abgegolten werden die Dienste der Einwohnerkontrolle für Rohr mit einer Grundpauschale. Diese bewegt sich laut Gehriger «im tiefen vierstelligen Bereich» pro Jahr und entspricht exakt dem, was auch Niedergösgen für seine Dienstleistungen bisher erhalten hat. Ein Spareffekt ergibt sich für Rohr dadurch nicht.

Für die Einwohner von Rohr ändert sich ab dem 1. Juli 2018 wenig. Die Dienstleistungen sind dieselben wie in Niedergösgen. Die Schalteröffnungszeiten sind zwar nicht mehr die gleichen, dafür fällt der Anfahrtsweg kürzer aus, was gemäss André Wyss einer Verbesserung der Dienstleistung gleichkommt.

Beide Gemeindepräsidenten beteuern ausdrücklich, dass der Entscheid einer Verlegung der Einwohnerkontrolle nicht gegen Niedergösgen gerichtet sei. «Wir sind der Gemeinde Niedergösgen dankbar, dass sie diese Dienstleistungen in den letzten Jahren für die Gemeinde Rohr immer professionell und unkompliziert ausgeführt hat», betont André Wyss. Den Service habe man stets als sehr gut empfunden.

Mit oder ohne Gemeindefusion

Warum Stüsslingen nicht schon von Anfang an die Einwohnerkontrolle von Rohr übernommen hat, kann er nicht sagen. «Da erhält man je nachdem, wen man fragt, eine andere Antwort», sagt er. Seit seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten 2015 sei er im Dorf schon häufiger darauf angesprochen worden. Doch letztlich sei dies für den Entscheid des Gemeinderates auch nicht relevant gewesen. «Der Blick in die Zukunft ist wichtiger, als der in die Vergangenheit», so Wyss.

Diese Zukunft könnte auch eine Fusion von Stüsslingen und Rohr beinhalten. In beiden Gemeinden befasst man sich bereits seit längerem mit diesem Szenario. Die Verlegung der Einwohnerkontrolle nach Stüsslingen ist aber nicht unbedingt als Vorbote eines Zusammenschlusses zu verstehen. Es gehe nicht darum, vollendete Tatsachen zu schaffen, sondern lediglich um eine von mehreren gemeinsamen Massnahmen, welche für die beiden Gemeinden – nicht nur im Hinblick auf eine mögliche Gemeindefusion – sinnvoll sind.

Der Fusionsgedanke habe bei der Verlegung der Einwohnerkontrolle zwar durchaus eine Rolle gespielt, gibt André Wyss offen zu. «Ich gehe aber davon aus, dass die Verlegung der Einwohnerkontrolle auch ohne mögliche Fusion früher oder später umgesetzt worden wäre.»