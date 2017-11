Der Gemeinderat von Lostorf hat die Ziele für die Amtsperiode 2017 bis 2021 genehmigt. Diese wurden in überparteilichen Gruppen erarbeitet.

Zahlreiche Aufgaben einer Gemeinde ergeben sich per Definition durch übergeordnete Vorgaben und Vorschriften. Deren Erfüllung ist in der Regel im Rahmen eines mehr oder weniger bescheidenen Ermessensspielraumes zwingend. Die eigentliche Gemeinderatsarbeit besteht darin, diesen Ermessensspielraum zu nutzen sowie darüber hinaus, Aufgaben in Angriff zu nehmen, deren Erfüllung nicht oder nur teilweise vorgegeben sind, die aber einem Bedürfnis der Einwohnerschaft entsprechen und zur Verbesserung der Lebensqualität im Dorf Ort beitragen.