Zeugenaufruf Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in Trimbach – beide verletzt Am Sonntagnachmittag kam es in Trimbach zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung. Beide Beteiligten mussten in ein Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, 6. November, ging bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn um 16 Uhr die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Baslerstrasse in Trimbach ein. Umgehend rückten mehrere Polizeipatrouillen aus.

Wie sich vor Ort herausstellte, kam es zwischen einem 25-jährigen sowie einem 38-jährigen Mann zu einer verbalen und anschliessenden tätlichen Auseinandersetzung, wobei beide Beteiligten verletzt wurden. Beide mussten aufgrund der Verletzungen in ein Spital transportiert werden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Solothurn die Ermittlungen zum Hergang und zum Motiv aufgenommen. Personen, welche den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Meldungen direkt an die Polizei Kanton Solothurn in Olten unter der Telefonnummer 062 311 80 80. (kps)