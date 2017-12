Die erste Gemeindeversammlung unter der Leitung des neuen Gemeindepräsidenten Martin Bühler verlief praktisch ohne Diskussionen. Lediglich zum Investitionskredit für die Sanierung der sanitären Anlagen in der Mühlematt-Turnhalle über 680'000 Franken und zum Budget 2018 gab es Fragen aus dem Publikum.

Saniert werden sollen in der Mühlematt-Turnhalle die Toiletten sowie die Duschen. Der Grund: Momentan gibt es nur eine Dusche, Jungen und Mädchen müssen sich diese teilen. Ausserdem sind die Toiletten so konzipiert, dass die Mädchen durch die Toilette der Jungen gehen müssen, um zum Damen-WC zu gelangen. «In der heutigen Zeit geht so etwas einfach nicht mehr», so Martin Bühler. Auch die hygienischen Standards können nicht mehr erfüllt werden. Der Gemeinderat beantragte deshalb den Kredit für Sanierung der sanitären Anlagen inklusive Garderoben, die restlichen Räume im Untergeschoss hingegen wolle man noch nicht umbauen.

Dies störte einen Anwesenden. Er fragte, weshalb man nicht gleich alles in einem erledige und den Bereich zu Schulraum umbauen wolle. Beatrice Widmer Strähl, Gemeinderätin Ressort Bildung, erklärte, dass die Schulraumplanung noch nicht abgeschlossen sei. Daher mache es keinen Sinn, Geld zu investieren, das man allenfalls für andere Schulstandorte besser hätte einsetzen können. Mit dieser Erklärung konnte der Kredit einstimmig bewilligt werden.