Eine Collage an der Wand in seinem Büro fasst seine Leidenschaften zusammen. Trekkingschuhe, schneebedeckte Berge, ein majestätisch in der Luft schwebender Raubvogel, die Stadt Lausanne auf einem Landkartenschnipsel und ein Ausschnitt: «Budgetgemeindeversammlung», heisst es darauf in alten Lettern. Die in Blau gehaltene Collage hängt im Büro von Hans Vögeli, dem Finanzverwalter der Gemeinde Gretzenbach. «Meine Frau und meine beiden Töchter meinten, ich solle mal etwas Kreatives machen», sagt Vögeli. An einem Sonntagnachmittag habe er sich zu dieser Bastelarbeit überreden lassen. «Ich wollte einfach um vier Uhr fertig sein, dann spielte Roger Federer», meint der Gretzenbacher und lacht.

Seit ziemlich genau 25 Jahren verwaltet Vögeli die Finanzen der Niederämter Gemeinde. In wenigen Wochen wird er pensioniert. «Wissen Sie, ich liebe Zahlen. Sie sind unglaublich kreativ», meint der 65-Jährige. «Bei den Jahresabschlüssen darf ich mich zwar nicht ausleben, dafür sind die Budgets umso kreativer.» Vögeli lebt für seinen Job, die Liebe zu den Zahlen – und vor allem zur Buchhaltung – musste jedoch wachsen. In der Primarschule sei er «überhaupt kein Zahlenhirsch» gewesen. Wegen ihm habe sogar die ganze Klasse das Thema Bruchrechnen nochmals wiederholen müssen, erzählt Vögeli, der mit zwei Schwestern in Aesch BL aufwuchs.

«Fussball war damals mein Leben»

Die Sprache war eher sein Ding: Nach der KV-Lehre in einem Industriebetrieb im Baselbiet verliess der junge Mann die Deutschschweiz, um im Welschen Französisch zu lernen. Er blieb in Lausanne hängen. Sieben Jahre lang lebte, arbeitete und «schuttete» er dort. Vögeli war nicht nur Buchhalter, sondern auch Fussballprofi: Einige Jahre lang stand er für den FC Lausanne-Sports und den FC Stade Lausanne-Ouchy im Tor. «Fussball war damals mein Leben», sagt er heute.