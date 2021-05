Wöschnau Dank Hinweis aus der Bevölkerung zwei mutmassliche Diebe im Wald festgenommen Die Kantonspolizei Solothurn konnte in der Nacht auf Sonntag in Wöschnau zwei verdächtige Personen im Wald anhalten.

Zwei Kosovaren wurden im Wald festgenommen. Kapo Solothurn

In der Nacht auf Sonntag erreichte die Kantonspolizei Solothurn via Alarmzentrale gegen 00.55 Uhr eine Meldung. Ein aufmerksamer Bürger meldete zwei verdächtige Personen, die bei Wöschnau in den Wald verschwanden.

Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, unterstützt durch die Kantons- und Gemeindepolizeien des Kantons Aargau aus, und umstellten das Waldstück. Im Verlauf der Fahndung konnten zwei tatverdächtige Personen angehalten werden. Gemäss ersten Abklärungen dürfte es sich um Kosovaren im Alter von 24 und 30 Jahren ohne feste Wohnsitze in der Schweiz handeln. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. (phh)