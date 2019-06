Chiara, Rita und Malea haben dieses Schiff gebaut. Ganz alleine. Zuerst haben sie eine zu starke Batterie genommen, erzählen die drei. «Da hat es die Räder abgespickt.» Also haben sie es mit einer Schwächeren versucht. Und prompt hat es diesmal geklappt. Mehrere Dritt- und Fünftklässler der Primarschule Feld in Schönenwerd haben solche Gefährte gebaut.

Für von Arx geht es dabei um mehr, als «nur» die Lernziele abzuklappern. «Ich hoffe schon, insbesondere bei Mädchen Interesse für Technik zu wecken.» Dabei hat sie selber gar keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Sie hat die Kanti mit Schwerpunkt alte Sprachen gemacht. «Eigentlich hätte ich was Technisches machen sollen», sagt sie heute. Doch das sei ihr damals gar nicht in den Sinn gekommen. Erst durch «Explore-it» habe sie sich selber fürs Tüfteln und Basteln begeistern können.

Eine Begeisterung, die sie nun an einigen ihrer Schüler hat weitergeben können. Da sind etwa die neunjährige Mia und die elfjährige Celina, die zusammen ein «Raketenauto» gebaut haben. «Dass wir selber tüfteln durften, hat mir sehr gefallen», meint Mia. Ob es denn schwierig gewesen sei, selber einen Stromkreislauf zu bauen? Darauf antworten die beiden gleichzeitig mit Ja und Nein. «Wenn man weiss, wie es geht, ist es einfach», einigen sie sich dann.

Für ihr Engagement sind die Primarschule Feld und der Verein «Explore-it» nun gemeinsam für den nationalen Building-Award im Bereich Nachwuchsförderung nominiert. Diesen Donnerstag reist die fünfte Klasse nach Luzern, um an der Preisverleihung teilzunehmen. «Die Kinder sind schon sehr aufgeregt», erzählt von Arx. Offenbar auch, weil der Abend von Christa Riggozi moderiert wird. Den Preis zu gewinnen, wäre eine tolle Anerkennung, ergänzt sie. «Die Kinder haben sehr viel Engagement gezeigt. Ich bin stolz auf sie.» So oder so, von Arx wird auch weiterhin mit «Explore-it» versuchen, Technik für Kinder fassbar zu machen. Gleichzeitig hofft sie, dass das Thema Technik grundsätzlich an Primarschulen stärker zum Zuge kommt. «Ich wünsche mir, dass Kinder möglichst früh mit Technik in Berührung kommen. Und nicht erst in der Oberstufe.»