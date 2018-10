Diese fünf Niederämter Restaurants haben auch im kommenden Jahr die Ehre, sich im erlauchten Kreis der Elite zu befinden

Restaurant Brücke in Niedergösgen Das Restaurant Brücke liegt direkt an der Aare in Niedergösgen. Erneut hat das Team rund um Küchenchef Thomas Messerli (im Bild) 15 Punkte vom «Gault Millau»-Restaurantführer erhalten. «Diese Punkte sind eine schöne Anerkennung für unsere Arbeit, die wir täglich leisten», sagt Messerli. Das Restaurant punktet mit der saisonalen Küche. Messerli: «Täglich servieren wir ein Gourmetmenü, in dem unsere ganze Kreativität sicht- und spürbar ist. Daneben bieten wir einen Mix aus klassischen Gerichten, die wir kreativ zubereiten.» Dass im Niederamt gleich fünf Restaurants mit «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet wurden, freut auch den Geschäftsführer Markus Gfeller. «Das ist sehr positiv. Denn durch die Konkurrenz hebt sich das Niveau.» Zudem würden so einige Auswärtige auf das Lokal aufmerksam, «wenn sie sich im Internet erkundigen, wo man hier gut essen kann», so Gfeller.

Restaurant La Cuisine, Hotel Storchen in Schönenwerd «Mit viel Liebe» werde im Hotel Storchen gekocht, heisst es im Restaurantführer. Küchenchef Pascal Bouille und sein Team erhalten dafür 14 von möglichen 20 Punkten. «Für uns ist das ein schönes Zeugnis, das wir schätzen», sagt Geschäftsleiterin und Besitzerin Monika Lustenberger. Seit 23 Jahren führt sie das Hotel gemeinsam mit Ehemann Peter. In der Beständigkeit sieht sie auch den Erfolg der ausgezeichneten Niederämter Restaurants: «Viele davon sind schon lange im Business und haben sich etwas aufgebaut.» Der Fokus im «Storchen» liegt auf frischen Produkten und hausgemachten Gerichten. Der Feinschmecker kann sich derzeit am Gourmetmenü laben: Zur Vorspeise gibts hausgemachte Sauerkraut-Ravioli und als Hauptgang steht etwa ein Duett vom Reh- und Kalbsnierstück mit Hagebuttenrahmsauce, hausgemachten Ricottagnocchi und Herbstgemüse auf der Karte.

Restaurant Traube, Trimbach Arno Sgier kocht seit 25 Jahren im Restaurant Traube in Trimbach. Auch dieses Jahr erhielt er für seine Kreationen 17 «Gault Millau»-Punkte. «Nach so vielen Jahren nimmt man das gelassener», sagt Sgier auf Anfrage. Dennoch sei es eine schöne Belohnung für die Arbeit, die er und sein Team das ganze Jahr über leisteten. Sgier: «Am wichtigsten ist aber, dass unsere Stammgäste zufrieden sind.» Diese möchte er mit «meinen typischen Sgier-Gerichten» immer wieder von neuem überzeugen. «Sie sollen mich auf ihrem Teller erkennen.» Denn auch nach 25 Jahren in der Traube möchte der Küchenchef seinen Gästen besondere Kreationen servieren. Aber: «Es wird von Jahr zu Jahr anspruchsvoller, die Gäste zu überraschen.» Darum arbeite das Küchenteam ständig an neuen Gerichten – im Sgier-Stil natürlich.

Landgasthof Kreuz in Obergösgen Herbert und Katharina Balz-Michel wirten schon seit 1995 im Obergösger «Kreuz». In der neusten Ausgabe des «Gault Millau»-Führers wird das Team um Küchenchef Sandro Baumann und Chef de Service Gianluca Panaro mit 14 Kochmützen ausgezeichnet. «Eine sattelfeste und inspirierte Küche auf den Teller gebracht», so die Kritik in der Gourmet-bibel. «Man erhält die Punkte ja nicht einfach so und es ist jeweils schön, wenn man sie behalten kann», findet Herbert Balz und hebt dabei die Leistungen seiner Mitarbeitenden hervor. «Gault Millau»-Punkte würden auch die Erwartungshaltung der Kunden anheben, so Balz. Derzeit wurde das Fischangebot aufgrund der Wildsaison etwas reduziert. Dass fünf Niederämter Restaurants ausgezeichnet wurden, findet er schön: «Es ist eine tolle Auszeichnung für die Gastronomen, die sich Tag für Tag Mühe geben.»