An den drei Posten im Obergösger Schachen, die Gesamtprojektleiter Zenklusen fachkundig erläuterte, liess sich gut zeigen, was für dieses Projekt typisch ist. Zum einen sind dies die zusätzlichen Seitengerinne und Inselchen der alten Aare, die an mehreren Stellen ausgehoben wurden. Dadurch wird der Aare mehr Platz zugestanden, was das Risiko vermindern soll, dass das Wasser bei hohem Stand in die anliegenden Siedlungen und Landwirtschaftsgebiete tritt. Zum anderen wurden an mehreren Stellen Massnahmen gegen die Ufererosion getroffen. Wo möglich werden grössere Verbauungen vermieden. Stattdessen wird mit natürlichem Material wie Holz und Steinen gearbeitet, um die Fliessgeschwindigkeit des Wassers zu verringern und das Ufer zu sichern. Beide Massnahmen schaffen neue Lebensräume.

Lob vom ehemaligen Kreisförster

Natürlich bietet der Wanderweg entlang der Aare auch vieles, wenn jemand keine Tafeln lesen möchte. Der Weg ist schön gestaltet und an vielen Orten breit. Noch fehlt vielerorts der Schatten, da die grossen Bäume im Rahmen der Bauarbeiten gefällt wurden. Dadurch ist zumindest die Sicht auf die Aare frei geworden. Neu steht an der fest montierten Grillstelle in Winznau ein Fernrohr, welches gratis genutzt werden kann. Damit lässt sich bis ans andere Ufer blicken, wo laut Forstingenieur Geri Kaufmann künftig der eine oder andere Vogel mehr zu sichten sein wird.