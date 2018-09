Der Sportplatz Breite in Erlinsbach SO geht mindestens 90 Jahre zurück. Ursprünglich wurde dem Fussballclub das Land von einem Gründungsmitglied des Vereins zu Verfügung gestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Platz umgepflügt und als Gemüsefeld genutzt. «Manche behaupten noch heute, der FC Erlinsbach spiele auf einem Kartoffelacker Fussball», sagte David Fiore, Bau- und Planungsleiter von Erlinsbach AG, im März bei Baubeginn der neuen Sportanlage. Seit 1947 wird in der Breite wieder Fussball gespielt. Sieben Jahre darauf wurde das Garderobengebäude erstellt, das nun durch einen Neubau ersetzt wird. (sil)