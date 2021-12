Winznau Wilmatthof in Winznau: Baugesuch ist noch immer beim Kanton hängig Seit mehreren Jahren versucht die Bürgergemeinde Winznau bereits, den Hof im Baurecht zu verkaufen. Potenzielle Käufer wurden bereits gefunden – noch zieht sich aber das Baubewilligungsprozedere aufgrund kantonaler Auflagen weiter hin.

Beim Wilmatthof in Winznau sind zurzeit die Lukarnen profiliert. Bruno Kissling

Fast fünf Jahre beschäftigt nun der Verkauf des rund 350-jährigen Wilmatthof die Bürgergemeinde Winznau. Versteckt zwischen Trimbach und Mahren sind der Hof und das umliegende Gelände bald 60 Jahre im Besitz der Bürgergemeinde. 2017 entschieden sich die Winznauer Bürger nach dem Tod eines langjährigen Pächters, den Hof zu verkaufen.

Nach einer Ausschreibung fand sich 2019 ein Ehepaar, welches den Hof kaufen und renovieren wollte. Es wurden Baugesuche eingereicht. Doch aus persönlichen Gründen zog das Ehepaar sein Interesse zurück.

2020 wurde die Liegenschaft erneut zum Verkauf ausgeschrieben und es wurden erneut mögliche Käufer gefunden. Abermals interessierte sich ein Ehepaar für den Hof und wieder wurde ein Baugesuch beim Kanton eingereicht. Damals rechnete der Bürgergemeindepräsident Manfred Guldimann noch mit einem Beginn der Sanierungsarbeiten Anfang 2021. Doch im vergangenen Sommer berichtete er gegenüber dieser Zeitung, das Gesuch sei immer noch beim Kanton Solothurn hängig.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Kürzlich wurde jedoch das Baugesuch zusätzlich in der Gemeinde Winznau publiziert; es ist heute ebenfalls noch hängig. Ob die Geschichte im nächsten Jahr in den vierten Akt geht oder ob es endlich zum ersehnten Happy-End kommt, wird sich zeigen.

Kompromissbereitschaft ist vorhanden

Die Langwierigkeit des Bewilligungsprozederes ist wohl den komplizierten, kantonalen Auflagen geschuldet. Die Liegenschaft liegt mitten in der vom Kanton Solothurn 1942 geschaffenen Juraschutzzone. Ausserdem befindet sich der Hof in einer Landwirtschaftszone, was das Bauen grundsätzlich erschwert. Weiter steht das Gebäude unter kantonalem Denkmalschutz.

Das am Kauf interessierte Ehepaar aus dem Kanton Aargau hat bereits vor Eingabe des Baugesuchs mit dem Kanton geklärt, was alles beachtet werden muss. Es liege schliesslich auch in ihrem Interesse, Auflagen einzuhalten und Wohngebäude sowie Umland zu bewahren, berichten sie auf Anfrage. Das Ehepaar sagt:

«Der Kanton hat gewisse Vorstellungen wie wir auch. Nun muss ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Wir sind auch bereit, gewisse Kompromisse einzugehen.»

Falls es zum Kauf kommt, wird das Wohnhaus ausgezont und das umliegende Land wie bisher an örtliche Landwirtschaftsbetriebe verpachtet. Für den Verkauf werde ein Baurechtsvertrag abgeschlossen – das Grundstück fällt nach dessen Ablauf wieder an die Bürgergemeinde zurück. Voraussetzung dafür ist eine genehmigte Baubewilligung. Kommt es nicht dazu, würde der historische Hof wohl zunehmend verfallen, glaubt auch das Ehepaar.