Winznau Mann am Aareufer tot aufgefunden – Polizei nimmt einen Verdächtigen fest Am Aareufer in Winznau ist am Donnerstagmorgen ein Mann leblos aufgefunden worden. Nach ersten Untersuchungen gingen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Gewaltdelikt aus und konnten nach intensiven Ermittlungen inzwischen einen Tatverdächtigen festnehmen.

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn – nach einer Meldung aus der Bevölkerung – in einer Böschung beim Aareufer in Winznau eine tote Person aufgefunden. Nach ersten Untersuchungen zeigte sich, dass der 60-jährige Mann aus der Region Opfer eines Tötungsdelikts wurde.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnten Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen einen Tatverdächtigen anhalten. Er befindet sich in Haft. Es handelt sich um einen 26-jährigen Schweizer. Die näheren Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen in Winznau und Bellach. Personen, welche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Winznau im Bereich Kleinfeldstrasse resp. Schachenstrasse/Aareweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die in den vergangenen Tagen beim Bahnhof in Bellach einen Rucksack aufgefunden haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, und zwar unter der Telefonnummer 032 627 71 11. (cri)