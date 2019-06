Sanfte Bässe schallen durch die Gassen vor dem «Gryffe». Der Geruch von verschiedensten Esswaren liegt in der Luft. Zu hunderten strömen die Menschen aus der Region nach Olten an die «City Lounge». Mittendrin: ein weisser Wagen mit aufgemaltem Totenkopf. Es ist das «Fuetter Truckli» von Mike und Daniela Hagmann. Das Trimbacher Ehepaar bietet seit einigen Monaten einen Catering-Service an. Sie verkaufen Whiskey-Würste, Salate, Desserts oder Limonaden. Alles selbst gemacht, alles von Hand. An Hochzeiten haben sie schon gekocht, an Geburtstagen, oder eben auch an der «City Lounge» gestern Abend.

Doch wie viel Esswaren werden sie an einem Abend verkaufen? Gerade bei einem so grossen Anlass wie gestern Abend in der Oltner Innenstadt sei das sehr schwierig abzuschätzen, erklärt Daniela Hagmann. Um auf der sicheren Seite zu sein, haben sie deshalb beispielsweise reichlich Brezel vorbereitet. Deswegen bleiben aber am Ende des Abends auch mal Lebensmittel liegen. Was tun damit? Diese Frage stellte sich Hagmann.

«Das reut mich»

Wegwerfen kommt für sie nicht in die Tüte: «Das reut mich. Das sind alles hochwertige, leckere Lebensmittel.» Ihren Kunden sagt sie deshalb jeweils, sie sollen doch Tupperware mitbringen, dann könnten sie am Ende des Anlasses jeweils die Reste mitnehmen. Aber selbst so würden noch Esswaren übrig bleiben. Mal eine Schüssel Dessert, mal ein Salat, aber auch mal ganze Fleisch- oder Wurstplatten.

Deshalb hat sich Hagmann umgehört. Bei der «RestEssBar» zum Beispiel. Ein Projekt gegen Foodwaste. Dort werden Lebensmittel aus Läden gesammelt, die sonst weggeworfen würden, und unter die Leute gebracht. Da die «RestEssBar» aber nur unverarbeitete Produkte nimmt, kommt sie für Hagmann nicht infrage.

Selber Lösungen suchen

Ein anderes Projekt gegen die Verschwendung von Lebensmitteln: das Start-up «Too Good To Go». Überschüssiges Essen von Gastro-Betrieben kann dort günstig gekauft werden. Mit diesem Projekt hat Hagmann aber ein persönliches Problem: «Denen geht es darum, Geld zu machen, und nicht primär um den Kampf gegen Foodwaste», sagt sie.