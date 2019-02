«Einmalige Gelegenheit! Kegelbahn zu vermieten.» So werden auf der Immobilienvermittlungsplattform homegate.ch potenzielle Interessenten angelockt. Bei der Immobilie handelt es sich um die Kegelbahn samt Restaurant an der Dullikerstrasse 2 in Obergösgen. Im gleichen Gebäude befindet sich auch das Tanzlokal «Dancing Fähre». Die gesamte Liegenschaft gehört der Zweiteliegenschaft AG.

Zur Kegelbahn gehören laut Inserat vier Bahnen, eine Umkleidekabine, ein Spielplatz im Hof sowie 20 Parkplätze vor dem Lokal. Die Miete für die Kegelbahn beträgt 1750 Franken pro Monat.

Seit Oktober 2018 steht das Lokal leer

Die Goda Verwaltung AG mit Sitz in Zürich ist für die Vermietung zuständig. Auf Anfrage teilt sie mit: «Die Immobilie ist seit Oktober 2018 ausgeschrieben.» Ein anderes Inserat auf der Immobilienplattform comparis.ch zeigt jedoch, dass das Lokal bereits seit Mai 2018 zur Vermietung steht.

Weiter ist ersichtlich, dass die Miete bei einer früheren Ausschreibung im November 2017 noch bei 1800 Franken lag. Diese Diskrepanz könnte damit zusammenhängen, dass die Zweiteliegenschaft AG erst seit Kurzem Besitzerin der gesamten Liegenschaft an der Dullikerstrasse 2 und 2a ist.