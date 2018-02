Joris Gratwohl, am 22. Februar kommt der Spielfilm «Mario» von Regisseur Marcel Gisler in die Kinos, in dem Sie den Trainer einer U21-Fussballmannschaft geben. Die Geschichte handelt von zwei Spielern, die sich ineinander verlieben. Ein heikles Thema?

Joris Gratwohl: Allerdings. Man würde es in unserer aufgeklärten Gesellschaft nicht denken, aber Homosexualität ist im Fussball nach wie vor ein Tabuthema. Im Leistungssport herrscht ein stereotypes Männerbild und Schwulsein gilt als schwach. Bis heute hat sich so gut wie kein Profispieler je während seiner Karriere geoutet.

Sie haben früher selbst Profifussball gespielt.

Ja, deshalb hat mich das Thema interessiert. Rein statistisch gesehen kann nicht sein, dass in einem Kader von 16 bis 18 Spielern kein einziger homosexuell ist. Aber Fussball ist Fussball und Privates bleibt privat. Wer homosexuell ist, führt im Profifussball ein Doppelleben. Interessant fand ich die Thematik, weil sich zuvor noch kein Regisseur daran herangewagt hat.

Die Film-Mannschaft wird von Schauspielern, aber auch von wirklichen YB-Spielern dargestellt. Wie kamen Sie als Trainer an?

Fussballer sind sehr instinktiv, sie merken, ob einer etwas von seinem Job versteht. Mein Vorteil war natürlich, dass ich selbst aus dem Profifussball komme. Am ersten Drehtag begrüsste ich alle Spieler mit Namen und wusste über ihre Position auf dem Feld Bescheid. Als sie mir bereits am zweiten Drehtag wie selbstverständlich «Hallo Coach» zuriefen, wusste ich, ich bin auf einem guten Weg. Natürlich war mir wichtig, als Trainer glaubwürdig zu sein, selbst wenn ich ihn nur spiele. Ich blieb auch neben der Kamera öfters in meiner Rolle. Das machte es für die Spieler einfacher, sich während des Drehs so authentisch wie möglich zu geben.

«Mario» wurde an den Solothurner Filmtagen für den Schweizer Filmpreis 2018 nominiert. Haben Sie damit gerechnet?

Ich sah den Film auch an der Uraufführung in Solothurn zum ersten Mal. Überrascht war ich über die Nominierung aber nicht. Der Film ist super gemacht, das Thema ist gut und die Geschichte schön erzählt. Man muss kein Fussballfan sein, um sich den Film anzusehen. Er spielt im Fussballmilieu, erzählt aber in erster Linie eine Liebesgeschichte. Es geht um den Kampf gegen Konventionen und den Druck, der auf den Darstellern lastet. In der Fussballwelt, in der alles messbar ist, haben Zwischentöne und Sensibilität wenig Platz.