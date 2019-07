In seinem Jahresbericht erzählt Vereinspräsident Urs Huber an der Generalversammlung von der Entstehung des Vereins «Niederamt ohne Endlager» im

November 2008. Er sei auf einem Schiff mitten auf dem Vierwaldstättersee gestanden – in der Kabine des Kapitäns –, als er den Anruf eines SRF-Journalisten entgegen-

genommen habe. Dieser habe ihm gesagt: «Bei euch gibt es ein Endlager. Und

niemand scheint sich zu wehren.»

Umgehend habe er gehandelt. Huber erzählt: «Ich sagte im Fernsehinterview, das stimmt nicht. Und dass wir einen Verein gründen.» So geschehen einige Tage darauf in Schönenwerd an der Gründungsversammlung. (sil)