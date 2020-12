Was im Niederamt im vergangenen Jahr für Schlagzeilen sorgte

Die Firma Meier Tobler AG kündigt ihren Wegzug aus dem ehemaligen Postgebäude von Däniken an. In Lostorf nimmt das Restaurant Maro’s , zu dem auch etliche Tiere gehören, seinen Betrieb auf.

Der Lostorfer Souverän bewilligt an der Urne den Kredit von 5,77 Millionen Franken für den Umbau vom Schulhaus 1912.

Peter und Monika Lustenberger verlassen nach 25 Jahren das Hotel Storchen in Schönenwerd. Die Aareinsel «Grien» steht unter Naturschutz , das Betreten und Baden ist künftig verboten.

November

Die St.-Ulrich-Kapelle in Rohr läutet wieder zweimal am Tag. Der Lehrer Hans-Peter Steiner lanciert eine Begehung zu «11 Orten in Gretzenbach».

Dezember

Mit dem Fahrplanwechsel geht der Eppenbergtunnel in Betrieb. Auf eine offizielle Eröffnung wird wegen der Pandemie verzichtet.