Dullikens Gemeindepräsident Walter Rhiner konnte am Montagabend 49 Stimmberechtigte zur Budgetgemeindeversammlung in der Aula Kleinfeld willkommen heissen. Der Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von 125'495 Franken wurde einstimmig gutgeheissen, ebenso die Steuerfüsse von 119, respektive 89 Prozent, die Feuerwehr-Ersatzabgabe (15 Prozent der einfachen Staatssteuer, im Minimum 20, im Maximum 400 Franken) sowie die Hundesteuer (120 Franken pro Tier).

Mit Firma Wanner verhandeln

Der Souverän ermächtigte einstimmig den Gemeinderat, Verhandlungen mit der Firma Wanner Bau AG, Obergösgen, zwecks Abgabe der Parzelle GB 194 an der Ecke Bodenacker/Hardstrasse im Baurecht aufzunehmen. Das Unternehmen möchte auf der sich in Gemeindebesitz befindlichen Industrielandparzelle von 8845 m² Grösse einen neuen Werkhof für sein Baugeschäft einrichten, weil der alte «aus allen Nähten platzt und als Ganzes an einen neuen Standort verlegt werden muss».

Die Finanzkommission (FiKo) legte daraufhin zwei Optionen vor: Einerseits den Verkauf der Parzelle: Dieser biete «die Möglichkeit, das Geld beispielsweise einzusetzen, um langfristige Schulden zu senken. Damit würde sie aber lediglich im Umfang des entfallenden Zinses profitieren». Sprich: Im ungünstigsten Fall Negativzinsen. Andererseits die Abgabe im Baurecht. Dieser, so die FiKo, sei «eindeutig der Vorzug zu geben. Sie sorgt für eine gute Rendite und einen stetigen jährlichen Mittelfluss». Weiter sei es «ein grosser Vorteil», wenn das Land nach Ablauf der Baurechtsdauer wieder in den Gemeindebesitz zurückfalle. «Zudem werden wir die Verlegung des Firmensitzes nach Dulliken an die Vertragsbedingungen knüpfen», stellte der Gemeindepräsident in Aussicht.

Lagerplatz überdachen

Für den Werkhof soll zusätzlicher Lagerplatz geschaffen werden. Die aktuell kleinen und zum Teil schlecht zugänglichen Lagermöglichkeiten werden dabei um einen überdachten Lagerplatz erweitert, dies als Anbau an das Feuerwehrmagazin in südlicher Richtung. Durch die Überdachung müssen bereits vorhandene Mulden wie auch Material für den Unterhalt der Wasserleitungen nicht mehr der Witterung ausgesetzt werden. Unter anderem sollen auch die Schneepflüge dort untergebracht werden. Der Souverän genehmigte den dafür notwendigen Bruttokredit von 250'000 Franken einstimmig.