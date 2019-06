Warum haben die Bauarbeiter zwischen den Gleisen in Gretzenbach und der Tunneleinfahrt grosse Becken ausgegraben? Wie können Erschütterungen durch die Züge, die durch den Tunnel fahren, vermindert werden? Und wie geht es mit den Bauarbeiten an der Aarauerstrasse voran? Die SBB geben im neusten Newsletter an alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie an Eppenberg-Tunnel-Fans neue Informationen preis.

Ein Überblick:

Die grossen Wasserbecken neben den Bahngleisen in Gretzenbach erinnern an einen Swimmingpool. Insgesamt wurden laut den SBB fünf solche Versickerungsbecken angelegt. Bei starkem und lang anhaltendem Regen soll dort das überschüssige Wasser versickern. Damit der Gleisbereich nicht überschwemmt wird. In den Becken wurden Filterschichten eingebaut, die Schmutzstoffe aus dem Regenwasser herausfiltern können.

Auch die Aarauerstrasse ist vom Neubau des Eppenberg-Tunnels und vom Vierspurausbau betroffen. Mittlerweile sind die Bauarbeiten so weit, dass die Strasse an die ursprüngliche Lage zurückgebaut werden kann. Dazu müsse die Verkehrsführung mehrmals umgestellt werden. «Wir unternehmen alles, um den Strassenverkehr mit 26'000 Fahrzeugen pro Tag minimal zu beeinträchtigen», so die SBB in ihrer Mitteilung. Die Hauptarbeiten an der Aarauerstrasse würden noch bis Ende dieses Jahres dauern. Der Feinbelag werde dann 2020 eingebaut. Ab Ende des nächsten Jahres soll auch der Fuss- und Radweg wieder genutzt werden können.