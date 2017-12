«Wir haben im Februar dieses Jahres entschieden, im Dorfkern eine Planungszone zu verfügen», eröffnete Gemeindepräsidentin Marie-Louise Wilhelm-Merz das Traktandum. Grund für die Planungszone war damals unter anderem die Sonne-Bar, die in eine Erotik-Bar hätte umfunktioniert werden sollen. Durch die Verfügung konnte dies verhindert werden – nun jedoch muss die Gemeinde handeln, denn die Planungszone gilt nur für drei Jahre.

Deshalb stellte der Gemeinderat den Antrag, einen Kredit von 100'000 Franken für die Überarbeitung der Ortsplanung zu erhalten. Doch dies ist nicht der einzige Grund: Die letzte Ortsplanungsrevision wurde 2002 durchgeführt, für eine Überarbeitung sei es also höchste Zeit. Dies sahen auch die 29 anwesenden Einwohner so. Sie nahmen den Antrag einstimmig an.

Kredite genehmigt

Ähnlich schnell verliefen die meisten anderen Traktanden. Der Kreditantrag für die Sanierung der Engelbergstrasse über 225'000 Franken, derjenige für die Erstellung einer neuen Meteorleitung in der Emil-Frey-Strasse für 60'000 Franken, der Antrag für die Sanierung der Hennenbühlstrasse über 75'000 Franken sowie der für ein Regenbecken beim Parkplatz der Emil Frey AG über 761'000 Franken wurden alle einstimmig angenommen.