Walterswil 26-jährige fährt gegen Trafostation – Feuerwehr muss sie aus dem Auto bergen Bei Walterswil ist in der Nacht auf Sonntag ein Auto von der Strasse abgekommen und mit einer Trafostation kollidiert. Die Lenkerin wurde verletzt in ein Spital gebracht

Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr gegen eine Trafostation und kam auf der Wiese zum Stillstand. Kantonspolizei Solothurn

Am Samstag, gegen 22.40 Uhr, ereignete sich auf der Rothackerstrasse bei Walterswil ein Selbstunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Autofahrerin in Richtung Walterswil und geriet bei einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr sie auf das Wiesland, kollidierte frontal mit einer Trafostation und kam schliesslich auf der Wiese zum Stillstand.

Die 26-jährige Autofahrerin wurde mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und mit einem Ambulanzfahrzeug zur Untersuchung in ein Spital gebracht. Ihr Auto erlitt Totalschaden. Wegen Beschädigungen an der Trafostation kam es vereinzelt zu Stromausfällen.