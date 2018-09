Politik, darüber spricht man in Niedergösgen nicht gerne. Besonders nicht auf der Strasse. Die bevorstehende Wahl des neuen Gemeindepräsidenten ist dennoch allgegenwärtig im Dorf und gerade auch am Strassenfest, das am Wochenende stattfand. Viele schweigen jedoch lieber, als dass sie sich klar für einen der beiden Kandidaten aussprechen würden.

«Dazu möchte ich mich nicht äussern», lautet die häufigste Antwort. Die Unzufriedenheit ob der politischen Entwicklungen und vergangenen Wahlen sowie die Politikverdrossenheit seien noch immer gross, meint ein Niedergösger beim Vorbeilaufen. Anhalten, ein Gespräch führen, das tun nur wenige. Und auch sie wollen lieber anonym bleiben.

«Es steht fifty-fifty»

Die meisten haben sich jedoch bereits für einen Namen entschieden und diesen auf den Stimmzettel geschrieben. Das empfinden auch die beiden Kandidaten so. Beide haben einen eigenen Stand am Strassenfest und suchen den Kontakt zur Bevölkerung. «Die Meinungen sind gemacht, das spüre ich», sagt der Bauunternehmer Andreas Meier. Sein Stand lockt dutzende Kinder an: Denn sie dürfen Bauarbeiter spielen dem kleinen Bagger der Andreas Meier AG. Meier ist sich seiner Wähler sicher. Dennoch: «Es steht fifty-fifty.»