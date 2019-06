Für ein paar Tage in Violett: Das Kreuz auf der Geissflue unterhalb der Froburg leuchtet seit Sonntagabend violett. Die Installation ist eine weitere Aktion des Trimbacher Frauenstreik-Kollektivs.

Fabienne Hurni erzählt: «Zu dritt beklebten wir das Kreuz mit violetter Folie. Insgesamt dauerte das rund zwei Stunden.» Die katholische Kirchgemeinde Trimbach habe die Aktion im Vorfeld des Frauenstreiks am 14. Juni bewilligt.

«Die Leute sind erstaunt»

Das Trimbacher Kollektiv habe bereits viele Rückmeldungen zur Aktion erhalten: «Die Leute sind erstaunt, dass wir das Kreuz überhaupt einkleiden konnten. Zum einen ist es mit über vier Metern recht hoch und zum anderen steht es an einer exponierter Stelle», so Hurni. Noch bis zum Freitag wird das Kreuz nun in violettem Glanz erstrahlen. (sil)