Noch bilden sie die ganz grosse Ausnahme in der Motorradszene, die Modelle mit elektrischem Antrieb. E-Roller sind in urbanen Gegenden zwar verbreitet, die schweren E-Motorräder bilden aber eine verschwindend kleine Minderheit. Nach Angaben von Moto-Suisse, der Vereinigung der Motorrad- und Roller-Importeure, wurden letztes Jahr in der Schweiz gesamthaft rund 25 400 Töffs neu zugelassen, davon waren gerade einmal 127 elektrisch angetrieben.

Tomas Kolodzej, Geschäftsführer des Isebähnlis, beobachtete in den letzten Jahren jedoch eine Zunahme dieser Nischenfahrzeuge: «Immer wieder kamen Gäste mit ihren E-Töffs zu mir und verlangten ein Verlängerungskabel. Sobald der zweite Töff an der Kabelrolle hing, flog die Sicherung raus.» Um das Problem zu beheben, schaute er sich seit zwei Jahren nach Verbesserungsmöglichkeiten um.

Für jede Steckdose eine separate Sicherung

An der Swiss-Moto in Zürich, der grössten schweizerischen Messe im Zweiradbereich, lernte er den Elektroingenieur Jonas Moser kennen. Der Gründer und Inhaber der Firma Elfar aus dem aagauischen Unterentfelden handelt mit Elektrozweirädern, unter anderem E-Motorrädern. Von Kolodzejs Idee, eine Ladestation für E-Töffs zu bauen, war er begeistert. Sie fingen an, die Ladeanlage zu planen.