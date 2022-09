Von Patrouille entdeckt In Trimbach wurden zwei mutmassliche Diebe festgenommen In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei Solothurn zwei Männer festgenommen, die Diebesgut mit sich trugen.

Am Samstag, 10. September, fielen einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn gegen 4 Uhr morgens in der Baslerstrasse in Trimbach zwei Fussgänger verdächtig auf.

Bei der anschliessenden Kontrolle der beiden Männer kamen unter anderem technische Geräte zum Vorschein. Abklärungen ergaben, dass diese zuvor aus zwei Personenwagen entwendet wurden. Die Polizei hat die beiden Tunesier im Alter von 22 und 35 Jahren für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. (kps)