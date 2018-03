Die Frage, was einen guten Film ausmacht, kann auch Tim nicht so einfach beantworten. Eine gute Story müsse es schon sein, am liebsten mit einem Plot Twist, also einer unerwarteten Wendung am Schluss. Die Cinematografie sei aber genau so wichtig. Überraschend die Antwort auf die Frage nach seinen Filmidolen: «Eines meiner Vorbilder ist Alfred Hitchcock.» Wie bitte? Kein Tarantino oder Spielberg, sondern Schwarz-Weiss-Filme? «Psycho» von Altmeister Hitchcock sei momentan sein Lieblingsfilm. «Die Art, wie Hitchcock Film machte, ist einfach grossartig.»

Spielfilm für 2019 geplant

Irgendwann will Tim in der Filmbranche Fuss fassen, das steht fest. Wenn nicht in der Regie, dann vielleicht im Schnitt. Doch zuvor will er seine Informatiklehre bei der IBZ abschliessen – um «etwas Festes» in der Hand zu haben, wie er sagt. Bis dahin setzt er seine Ideen in der Freizeit um. «Mein neustes Projekt befindet sich gerade in der Anfangsphase», verrät er. Geplant ist ein Spielfilm über volle 90 Minuten. 2019 soll es mit den Dreharbeiten losgehen.