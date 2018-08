«Ist es möglich, in einem einzigen Nachmittag ein Haus zu bauen, das sogar bewohnbar ist?» Diese Frage stellte die Bürgergemeinde Starrkirch-Wil in ihrer Einladung zum diesjährigen Banntag. Nach dem knapp zweistündigen Posten-Rundgang kann diese Frage beantwortet werden: Ja, es ist möglich. Nämlich ein Vogelhaus. Der Banntag wird in Starrkirch-Wil alle zwei Jahre durchgeführt und stand heuer unter dem Motto «Vogelkunde». Horst Gschwind, Bürgergemeindepräsident, zeigte sich zu Beginn hocherfreut ob der zahlreich erschienenen Gästeschar: «Wir erwarten rund 160 Gäste. Das ist ein neuer Rekord», meinte er.

In Gruppen aufgeteilt

Nach der Begrüssung wurden Besucherinnen und Besucher, unter ihnen auch zahlreiche Kinder und Vierbeiner, in vier Gruppen eingeteilt und auf einen Rundgang geschickt. Dieser führte in vier Posten rund um den Starrkirch-Wiler Waldweiher. Mit Ausnahme eines Postens behandelten alle das Thema «Vogelkunde». Dafür hatte sich die Bürgergemeinde das Wissen von Experten zunutze gemacht.