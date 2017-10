Catherine Oliver aus Niedergösgen ist verzweifelt. Seit dem 1. Oktober ist ihr Graupapagei Moody verschwunden. Entwischt durch die offene Balkontür. Und das, obwohl die Balkontür regelmässig offenstand und Moody nie Anstalten gemacht hatte, davonzufliegen. «Es fühlt sich an, als wäre ein Kind verschwunden», sagt Oliver.

Catherine Oliver hat nichts unversucht gelassen, hat den Vogelkäfig auf dem Balkon deponiert, damit der Vogel bei Heimweh zurück ins sichere Nest flüchten kann, und ist herumgefahren, hat nach Moody gesucht, hat auf jede Sichtung reagiert. Doch während in den ersten Tagen noch Meldungen bei der Familie Oliver eingingen, wonach der Papagei auf dem Niedergösger Friedhof und in einem Garten gesichtet worden sei, ist es in den letzten Tagen still geworden.