Dekoriert, besungen, beliebt: Der Tannenbaum gehört, da sind sich die meisten einig, zum Weihnachtsfest dazu. Rund 1,2 Millionen Christbäume werden hierzulande jedes Jahr verkauft, um während der Festtage Freude und Weihnachtsstimmung in die Stuben von Herrn und Frau Schweizer zu bringen.

Auch in den Niederämter Gemeinden stehen Blau-. Weiss- und Nordmanntanne hoch im Kurs, wie die vielen Verkaufsaktionen in der Region zeigten. Doch spätestens am 6. Januar ist in den meisten Haushalten Schluss. Die Dekoration kommt zurück in die Schachtel und der Baum wird entsorgt – ein kurzer Einsatz für die Tannen, die jahrelang heranwachsen mussten. Aber was geschieht eigentlich mit all den Christbäumen, nachdem sie ihren Dienst geleistet haben?

Ein wärmendes Feuer

In Kienberg werden sie beispielsweise verbrannt. Dies auf Einladung und unter fachkundiger Aufsicht des Kienberger Feuerwehrvereins. Bei Glühwein und Wurst konnten sich am Samstag die Besitzer von ihrem Weihnachtsbaum verabschieden. Wer seinen Baum aus dem heimischen Forst erworben hatte, erhielt dafür beim Kauf einen Gutschein, den er nun am Grill einlösen durfte. Der Verkaufserlös fliesst in die Kasse des Feuerwehrvereins.

Der Anlass in Kienberg ist ein geselliges Zusammentreffen, bei dem auch der Gedankenaustausch gepflegt wird. Ganze Familien bringen ihren Baum vorbei und übergeben ihn den Flammen. Zum vierten Mal wurde das Weihnachtsbaumverbrennen in diesem Jahr durchgeführt.