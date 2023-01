Urteil gefällt Gericht weist Anwohner-Beschwerden ab: Der FC Winznau darf seinen Platz ausbauen – unter gewissen Auflagen Neue Beleuchtung, getrennte Kabinen, ebenes Terrain: Der Winznauer Fussballklub darf seine Pläne – mit gewissen Vorbehalten – umsetzen. Anwohnende befürchten Lärm und Lichtimmissionen. Doch das Verwaltungsgericht weist ihre Beschwerden ab.

Der FC Winznau hat seine Anfänge im Jahr 1964: Nun will er den 1969 eingeweihten Sportplatz Grien erneuern und das Projekt «Vision 2020» umsetzen. Bild: Bruno Kissling

«Es handelt sich dabei nicht um ein Luxusprojekt», sagte im Herbst 2021 der damalige Vereinspräsident Philipp Grob zu dieser Zeitung. Der FC Winznau sah sich damals in Zusammenhang mit dem Erneuerungsprojekt «Vision 2020» mit Beschwerden aus der Nachbarschaft konfrontiert. Hauptsächlich ging es dabei um befürchtete Immissionen aus der geplanten Flutlichtanlage und um Lärm am Spielfeldrand. Der Fussballplatz grenzt auf zwei Seiten an ein Wohnquartier, Aare und Wald flankieren die anderen beiden Spielfeldränder.

Jetzt, rund zweieinhalb Jahre später, ist klar: Der FC Winznau darf die Anlage modernisieren. Das Verwaltungsgericht weist mehrere Beschwerden Anwohnender, die formell vereinigt behandelt wurden, ab. Und es stützt die Bewilligung der lokalen Baukommission, die bereits im Juli 2021 erteilt wurde.

Gericht: «Weniger laute Handpfeife» einsetzen

Hintergrund ist ein lang andauerndes Verfahren. Bestandteil davon war beispielsweise ein Gutachten, in welcher Weise das Licht einer modernen Anlage auf den Platz fällt, und wie hoch in der Folge die Lichtstärke ist, wenn der helle Schein auf die Fassade benachbarter Häuser trifft. Und auch die Lärmproblematik wird im Urteil penibel behandelt.

In seiner Begründung würdigt das Verwaltungsgericht ganz unterschiedliche Aspekte. Zu lesen sind Sätze wie: «Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen.» Oder: «Zur Ermittlung und Beurteilung von Sportlärm hat das Bundesamt für Umwelt im Jahr 2017 eine überarbeitete ‹Vollzugshilfe zur Beurteilung von Sportanlagen› veröffentlicht.» Es folgen mehrere Absätze zu den von den Beschwerdeführenden vorgebrachten Punkten. Im Detail wird hier auf Dezibelwerte und Farbtemperaturen von Licht eingegangen.

In der Summe gibt das Gericht der Winznauer Bauverwaltung aber recht. Ergänzend erlässt es einige wenige Auflagen, um die Nachbarschaft vor Licht und Lärm zu schützen. Es schreibt: «Die angefochtene Bewilligung ist wie folgt zu ergänzen: Anwohner sind über Veranstaltungen frühzeitig zu informieren und die Mittagsruhezeiten sind einzuhalten.»

Soweit vom Schweizerischen Fussballverband gestattet, sei zudem die Trillerpfeife durch eine «weniger laute Handpfeife» zu ersetzen. Entlang zweier Zäune seien allenfalls – sollten Lärmmessungen ergeben, dass sich die Prognosen nicht bewahrheiten – Schallschutzplanen auf Höhe empfindlicher Fenster anzubringen.

Schliesslich erachtet das Gericht die Beschwerden als unbegründet. Weiter fordert das Gericht: «Der Sportplatz ist gemäss der Variante ‹Anwohner-optimiert› zu beleuchten. Die Farbtemperatur der Beleuchtungsanlagen ist auf 3000 Kelvin festzulegen und es sind dimmbare Strahler einzusetzen.»

Das Klubhaus des FC Winznau: Bald sollen zusätzliche Kabinen entstehen, die nach Geschlechtern getrennt sind. Bild: Bruno Kissling

Nach Urteil: Aufschwung im Verein

«Die Rechtsgültigkeit warten wir noch ab. Beim Erhalt des Urteils haben wir uns aber leise gefreut.» Das sagt Philipp Grob auf Anfrage. Heute ist er nicht mehr Vereinspräsident, sondern, nach zehn Jahren im Amt, einfaches Mitglied. Doch Grob begleitet das Ausbauprojekt «Vision 2020» von Anfang an und ist noch in dessen Projektkommission.

Er sagt: «Sobald die Bestätigung des Gerichts vorliegt, geht es darum, den Ausbau in die Wege zu leiten.» Zunächst gehe es um die Beschaffung der finanziellen Mittel. Dabei wolle man die Möglichkeiten ausschöpfen, die einem Sportverein zur Verfügung stehen: «Das sind das lokale Gewerbe, Sponsoringgelder, Gönner, die öffentliche Hand und Verbände.»

Und Grob gibt zu bedenken: «In den letzten Monaten ist bei den Preisen im Bausektor viel passiert, fast alles ist teurer geworden.» Am Projekt des FC Winznau habe sich jedoch nichts geändert.

Erste Priorität hätten die zusätzlichen zwei Garderoben, die eine geschlechtergetrennte Benützung erlauben. «Erst mit der neuen Lichtanlage wird es uns zudem möglich sein, die Lampen zu dimmen und dem Geschehen auf dem Platz anzupassen», sagt Grob. Andere Auflagen, die das Gericht macht, setze man bereits um, etwa die leisere Pfeife des Schiedsrichters: «Solche sind mittlerweile weit verbreitet», weiss Grob, der heute bei den Senioren des FC Winznau kickt.

Das Terrain: eingemittet zwischen ein Wohnquartier, ein Waldstück und die Aare. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

Kein Weiterzug vor Bundesgericht

«Das Urteil schafft Gewissheit. Die lange Warterei war schwierig. Zudem findet eine Normalisierung nach den Massnahmen gegen Corona statt, das gibt zusätzlich Aufschwung im Verein», sagt Grob. Und: «Die Einsprachen zwangen uns dazu, uns ganz genau mit den Plänen zu beschäftigen. Jetzt ist alles auf Herz und Nieren geprüft, das gibt uns ein ruhiges Gewissen.»

Der Anwalt der unterlegenen Beschwerdeführer, Arthur Haefliger, sagt auf Anfrage zum Urteil des Verwaltungsgerichts: «Unsere Seite ist damit nicht zufrieden. Gewisse Auflagen hat das Gericht zwar gemacht, etwa bezüglich der Betriebszeiten. Für die Anwohnenden dennoch sind Immissionen zu erwarten.» Man ziehe das Urteil aber nicht vor die nächste Instanz, die das Bundesgericht wäre: «Die Erfolgsaussichten sind zu gering und die zu erwartenden Kosten zu hoch.»

Das Gericht auferlegt einen Grossteil der Verfahrenskosten von 2400 Franken, einschliesslich der Entscheidgebühr, den beschwerdeführenden Parteien. Nun bleibt dem FC Winznau, die Rechtskraft des Urteils abzuwarten. Diese wird in rund zehn Tagen fällig.