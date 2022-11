Unterschiedliche Aussagen Auffahrkollision mit zwei Autos in Däniken – die Polizei sucht Zeugen In Däniken kam es am Donnerstagmorgen zur einer Auffahrkollision mit zwei Personenwagen. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstag, 10. November, ereignete sich kurz nach 8.30 Uhr in der Löchlistrasse in Däniken eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Dabei fuhr die Lenkerin eines weissen Personenwagens in das Heck des vorausfahrenden schwarzen Autos. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die Beteiligten machen unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang. Da sich mehrere Personen vor Ort befanden sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können oder denen das Fahrverhalten der beteiligten Autos gegen 8.30 Uhr in Däniken aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn in Olten, Telefon 062 311 80 80, und jeder Polizeiposten entgegen. (kps)