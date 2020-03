Unfall in Gretzenbach – zwei Personen verletzt, Auto ausgebrannt

Am Samstag kurz nach 22.30 Uhr, war ein Autofahrer von Kölliken in Richtung Gretzenbach unterwegs. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen schwarzen Sportwagen, geriet ins Schleudern und kam von der Strasse ab.

Das Auto stürzte einen leichten Abhang hinunter, prallte seitlich gegen einen Baum und fing Feuer. Der 22-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Auto komplett ausbrannte. Beide zogen sich beim Unfall mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Die Köllikerstrasse musste während den Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben der Polizei waren zwei Ambulanzen, die Feuerwehren Schönenwerd und Kölliken und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Polizei sucht Zeugen

Personen, denen im Vorfeld das Fahrzeug oder das Fahrverhalten des Lenkers in der Region um Kölliken aufgefallen ist oder welche sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte unter Telefon 062/311'76'76 bei der Kantonspolizei Solothurn.

