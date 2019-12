«Über 40-jährig und läuft und läuft und läuft» – die Lokomotive mit dem Namen «Dulliken»

Im Maschinenraum ertönt ein zischendes Geräusch. Die sechs angetriebenen Achsen der 120 Tonnen schweren Lokomotive rollen langsam zu den bereitstehenden Wagen, wo bereits ein sogenannter Visiteur wartet. Man kennt sich, plaudert kurz. Danach geht Visiteur nach hinten, hängt die Wagen an und führt mit Hirsiger zusammen die Bremsprobe durch. Der Zug misst nun ohne die Lokomotive 311 Meter, 730 Tonnen müssen bewegt werden. Kein Problem für die Re 620 031, die auch doppelt so viel Last ziehen könnte. «Das schafft sie gut», meint Hirsiger gelassen.

Nebel liegt über dem Rangierbahnhof Limmattal (RBL) nahe Dietikon ZH. Ein gemischter Güterzug mit Zement-, Schüttgut- und Stückgutwagen muss nach Biel gebracht werden. Als Lokomotive dafür vorgesehen ist die Re 620 031 «Dulliken». Im Bürogebäude am Rande des Gleisfeldes hat Lokführer Thomas Hirsiger soeben seinen Dienst angetreten. Auf einem Computerbild sucht er seine Zugnummer, die ihm den Standort der Lokomotive in der weiten Abstellanlage bekannt gibt. Nach einem kurzen Fussmarsch quer über die Rangierfläche erreicht er die ihm zugeteilte Maschine.

Eigentlich sind sie nachtaktiv, die Lokomotiven von SBB Cargo. Wenn der Personenverkehr ruht, haben sie freie Fahrt auf dem Schweizer Schienennetz. Tagsüber müssen sie mit ihren meist schweren Güterzügen den schnellen Intercities, Interregios und Regionalzügen den Vortritt lassen. Für die Re 620 031 «Dulliken», früher als Re 6/6 11631 bezeichnet, stand am 19. Dezember 2019 jedoch ein Tageseinsatz an, den das OT exklusiv begleiten durfte.

Das Einsatzgebiet der mehrfachen Kilometer-Millionäre sind die Binnengüterzüge in der ganzen Schweiz, die sie alleine oder gekoppelt mit einer Re 420/430 (Re 4/4 II/III) ziehen. Da in Deutschland andere Normen und in Italien ein anderes Stromsystem existiert, können sie nicht ins Ausland fahren. Für die internationalen Güterzüge auf der Nord-Süd-Achse setzt SBB Cargo neuere Mehrstrom-Lokomotiven wie die Re 482 oder Re 484 ein. (ld)

In Betrieb genommen wurden die Maschinen vor 42 Jahren: am 8. Juni 1977 «Dulliken», am 28. Juni 1977 «Däniken» und am 16. Dezember 1977 «Schönenwerd». Um das Jahr 2000 herum erhielten alle drei Maschinen eine Grossrevision. Die Flotte von gegenwärtig 81 Lokomotiven bleibt bis etwa 2030–2035 im Einsatz. 7 der total 89 Re 620 wurden abgebrochen oder ausgemustert.

Nächstes Jahr wird Hirsiger sein 20-jähriges Dienstjubiläum bei den SBB begehen. Der Aargauer lernte den Beruf des Elektromonteurs und spezialisierte sich auf automatische Türen. Zunächst arbeitete er im Bereich der Stellwerke, vor 17 Jahren liess er sich zum Lokführer ausbilden. «Ich wollte das mit 25 Jahren schon, aber da wurde gerade keine Ausbildung angeboten.» Für Hirsiger ging ein Bubentraum in Erfüllung. Als Ausbildungsstandort kamen Luzern, Zürich oder Erstfeld in Frage. «Ich habe mich dann natürlich zum Cargo in die Berge entschieden, das fand ich für mich besser als zum Personenverkehr in eine Stadt.» Auf der Gotthardstrecke lernte er, Güterzüge zu führen.

Dies trifft auch auf die Querkupplung und die sogenannte Tiefzuganlenkung der Drehgestelle sowie auf die Führerstands-Anordnung zu, welche von der Bo’Bo’ stammen, wie die Re 4/4 II nach der Achsen-Kennzeichnung heisst. Zwei der vier Prototypen besassen einen geteilten Kasten, in Serienproduktion kam dann der einteilige Kasten. Von einst insgesamt 89 Maschinen fahren heute noch 81 Exemplare. Für Zellweger sind die Re 6/6 (Bo’Bo’Bo’) die Krönung einer Schweizer Lokomotivbau-Ära: «Es handelt sich um den Abschluss der herkömmlichen Wechselstrom-Technik, wie sie von 1904 bis 1909 mit dem Versuchsbetrieb der MFO (Maschinenfabrik Oerlikon) auf dem SBB-Abschnitt Seebach–Wettingen ihren Anfang nahm», resümiert der Experte. «Quasi als technologischer Zwischenschritt folgten zu Beginn der 1980er-Jahre vier Re 4/4 IV, welche den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelten und ihn herkömmlichen Wellenstromtriebmotoren zuführten. In Serienproduktion ging schliesslich die Re 460 (Lok 2000) mit Umrichtertechnik und Asynchrontriebmotoren.»

Bruno Lämmli: Der Verein wurde am 12. Juni 2005 in Arth-Goldau gegründet. Die «Freunde der Re 6/6» entstanden aus einer Gruppe Fans, die befürchten, dass wegen der baugleichen Re 420 die Re 620 ohne erhaltene Maschine durch SBB Historic verschwinden könnte. Mit dem Verein sollte das notwendige Kapital gespart werden.

SBB Historic will mindestens ein Fahrzeug erhalten, stellt aber gewisse Anforderungen an den Zustand, den historischen Wert sowie an das Einsatzgebiet der Lok. Deshalb werden wir zusammen mit SBB Historic die konkrete Loknummer definieren.

Ramon Leisinger: Die Fahrzeuge wurden zwischen 1975 und 1980 gebaut, entsprechend sind sie heute ungefähr 40 bis 45 Jahre alt. Während der letzten beiden Jahre haben wir den aktuellen Zustand der Loks vertieft untersucht: Die Resultate decken sich mit den Erkenntnissen aus den bisher knapp 35 durchgeführten Instandhaltungen der Re 6/6 Flotte: Die Loks sind in einem ihrem Alter entsprechenden, guten Zustand und fit für den weiteren Betrieb. Dies liegt auch an der regelmässigen Wartung der Fahrzeuge.

Ramon Leisinger ist Manager Operations bei SBB Cargo in Olten. Als stellvertretender Leiter des Verfügbarkeitsmanagements kennt er die Flotte der Re 620 sehr gut. Zuvor war der gebürtige Süddeutsche an der strategischen Weiterentwicklung des Lokportfolios beteiligt.

Freie Fahrt für den Güterzug: «Eifach laa fliesse»

Rupperswil und Aarau rauschen vorbei. Ruhig und konzentriert blickt Hirsiger voraus in den Nebel, regelt mit kurzen Bewegungen die Fahrstufen. In der Wöschnau erreicht der Zug das Niederamt. Vor dem Eppenbergtunnel taucht das Gleis nach Schönenwerd neuerdings ab, um gleich nach der Überführung der Tunnel-Gleise wieder mit 15 Promille anzusteigen. Viel für einen Güterzug. Der Zug wird langsamer, doch sobald die Ebene wieder erreicht ist, beschleunigt die Lokomotive wieder.

Nacheinander erscheinen die Niederämter Bahnhofe vor der Frontscheibe. Erst Schönenwerd, dann Däniken, schliesslich 10.17 Uhr Dulliken. Hirsiger liegt genau im Fahrplan. An ihrem Heimatbahnhof zieht die Re 620 031 mit 80 Kilometern pro Stunde vorbei. Ohne Halt, aber mit gebremstem Zug, geht es in gemächlichem Tempo durch Olten. So liebt Hirsiger das Fahren: «Eifach la fliesse.» Man spürt, wie sehr ihm sein Beruf gefällt. Es mache einen grossen Unterschied, Personen- oder Güterzüge zu führen: «Im Personenverkehr ist mehr Stress vorhanden. Man muss beschleunigen, abbremsen, ständig ändert sich etwas. Cargo ist da anders. Man fährt nicht mit dem Tempo, sondern mit der Trägheit der Masse.» Dass Hirsiger tagsüber fährt, ist selten. Die meisten Güterzüge fahren in der Nacht. Meistens fährt er früh am Morgen durch die Schweiz. Sein Rayon reicht von der Ostschweiz übers Mittelland bis an den Bielersee.

Das Gäu liegt im Nebel, der Bahnhof Oensingen zeigt seinen neuen Perron. In Niederbipp rangiert die ASm mit der alten Henschel-Diesellok. Hirsiger winkt kurz. Hinunter nach Wangen bremst der erfahrene Lokführer elektrisch und mit der Druckluft. In Luterbach-Attisholz wird doch nicht gewartet, sodann gleich Solothurn passiert. Erst in Grenchen Süd muss Hirsiger auf dem Ausweichgleis den ICN vorbeirauschen lassen. Bis Biel zeigt sich die Sonne kaum. Eine Weiche leitet den Zug seitlich hinunter in den Rangierbahnhof, wo noch die ältesten Signale der Schweiz in Betrieb stehen. Drahtzüge öffnen Semaphore wie anno dazumal.

Auf einem langen, schnurgeraden Gleis endet die Fahrt. Hirsiger bremst den Zug sorgfältig bis zum Stillstand ab. Schon wartet der Kollege darauf, mit den Zementwagen nach Péry-Reucheunette hinaufzufahren. Hirsiger übernimmt einen anderen Güterzug zurück in den RBL. Dann hat er Feierabend. Die nächste Fahrt beginnt für ihn um 4 Uhr früh. Vielleicht in einer Re 620 mit Niederämter Gemeindewappen.