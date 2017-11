Erfolge im 2017

Im Rückblick auf erwähnte Hans-Peter Lochinger die Weiterbildungskurse in Etziken und Dulliken sowie die Kurse für Schiedsrichter in Balsthal und Laufen. Volleyball-Meister wurde der TSV Volley/Thal und am Männerspieltag in Lauperswil gewann der TSV Neuendorf das Faustball-Turnier im Kleinfeld; Volleyballsieger wurde der STV Herbetswil.