Am Wochenende fand in Trimbach der traditionelle Dorfmäret statt. Das Open-Air-Konzert, organisiert von der Jungschi Trimbach, lockte am Freitagabend etliche Besucher auf die Mühlemattwiese. Samstags schlenderten die Dorfmäret-Gäste durch die über 100 Marktstände. In den Beizen der Vereine genossen sie Speis und Trank. Das Wetter meinte es nicht so gut mit dem diesjährigen Dorfmäret: Einige Regengüsse am Samstag und eher kühle Temperaturen hielten die Besucher dennoch nicht ab, das dreitägige Fest in Trimbach zu geniessen. (mgt)