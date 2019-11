Tötungsdelikt im Sommer 2016: 42-Jähriger Italiener wegen Mordes angeklagt

Am 4. Juli 2016 fand die Polizei in Winznau in einer Wohnung einen toten Mann

auf. Kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft habe die Strafuntersuchung abgeschlossen und erhebe gegen

einen heute 42-jährigen Italiener Anklage wegen Mordes, mehrfacher versuchter

vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte. Das teilt die Staatsanwaltschaft in einer aktuellen Medienmitteilung mit. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in einer Wohnung in Winznau mehrere Schüsse auf einen dort anwesenden Mann abgegeben und diesen dabei tödlich verletzt zu haben. Zudem geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte auf zwei weitere in der Wohnung anwesende Personen geschossen hat. Diese beiden Personen wurden allerdings nicht getroffen.

Der Beschuldigte ist nicht geständig und befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht von Olten-Gösgen steht noch nicht fest. (mgt)