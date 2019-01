Das Stück «Grand Malheur» der Theatergruppe «Goldni Aehri» wird an vier Abenden im Casino in Schönenwerd aufgeführt. Für die Premiere am Freitag, 18. Januar, und die Aufführung am Freitag, 25. Januar, jeweils um 20 Uhr sind noch Tickets verfügbar. Die Aufführungen am Samstag, 19. Januar, und am Samstag, 26. Januar, jeweils um 20 Uhr sind beide ausverkauft.

An allen vier Vorstellungen gibt es eine Tombola und warme Küche ab 18.30 Uhr. Platzreservationen können jeweils am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr unter 078 974 92 20 oder per E-Mail unter theatergoldniaehri@gmx.ch gemacht werden. (MGT)