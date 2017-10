Dulliken

Die Frage nach einer Tempo-30-Zone in den Wohnquartieren wurde kontrovers diskutiert. Die betreffende Zone umfasst sämtliche Wohngebiete südlich der Niederämterstrasse und nördlich der Mettlenstrasse und Wolfacker sowie das Gebiet zwischen Obergösgen und Niederämterstrasse ohne Walkenstrasse.

An der Gemeindeversammlung im vergangenen Sommer wurde beschlossen, an der Urne darüber abzustimmen. Am 24. September sagte die Mehrheit der Dulliker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja. Mit 50,6 Prozent Anteil war es allerdings ein knapper Entscheid. Nur 16 Stimmen gaben den Ausschlag.

Die Kosten wurden auf rund 280 000 Franken geschätzt. Die Befürworter der Tempo-30-Zone hoffen auf eine Umsetzung bis Mitte 2019.