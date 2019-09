Die Swisscom hat ein Versprechen abgegeben: Bis Ende 2021 soll jede Gemeinde in der Schweiz mit leistungsfähigerem Glasfasernetz versorgt sein. In den Genuss von «ultraschnellem Internet», wie es die Swisscom in ihrer Medienmitteilung nennt, wird auch Rohr kommen. Die knapp 100 Einwohner grosse Gemeinde hatte laut Gemeindepräsident André Wyss bisher eine «sehr schwache und störungsanfällige Internetleitung». «Den Ausbau begrüssen wir darum sehr», so Wyss weiter.

Die ersten Bauarbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes sind ab Frühling 2020 geplant. Noch befinde sich das Projekt in Planung, erklärt Swisscom-Sprecherin Esther Hüsler. «Sichtbar werden die Arbeiten erst, wenn die Maschinen auffahren und kleine Werklöcher geöffnet werden müssen.» Das Glasfaserkabel werde entlang der bestehenden Leitungen von Moosleerau im Aargau bis nach Rohr gezogen. Bis zum Start der Bauarbeiten müssten aber noch Bewilligungen für den Ausbau auf privaten sowie öffentlichen Grundstücken eingeholt werden. Die Arbeiten würden ausserdem etwa zeitgleich mit Strassensanierungen durchgeführt.

Hausanschlüsse kommen erst später

Die Swisscom will die Glasfasernetze möglichst nahe an die Häuser der Kunden heranführen. «Fibre to the Street» nennt sich dieser Ausbaustandard. In die Wohnungen kommt das Internet dabei aber nicht. «Die Kabel können zu einem späteren Zeitpunkt bis ‹to the Home› ausgebaut werden», erklärt Hüsler auf Anfrage. Der Grund: Ein flächendeckender Ausbau «to the Home» würde die Arbeiten über Jahre hinweg verzögern und zu hohe Kosten verursachen. Wie teuer der Ausbau des Glasfasernetzes in Rohr wird, dazu will die Swisscom keine Angaben machen. Hüsler: «Wir investieren jährlich rund 1,6 Milliarden Franken in die Verbesserung der Infrastruktur in der Schweiz.»