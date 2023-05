Stüsslingen Keine Investitionen, verbessertes Guthaben: Die Kirchgemeinde schliesst das Jahr 2022 mit kleinem Verlust Die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Stüsslingen präsentiert ihre finanzielle Bilanz für das vergangene Jahr. Und bereits jetzt finden Vorbereitungen für Feierlichkeiten im nächsten Jahr statt.

In einem Jahr feiert die Gemeinde Stüsslingen ihr 800-Jahr-Jubiläum. Und auch die Kirchgemeinde hat im Juni 2024 Grund, zu feiern. Bild: Patrick Lüthy

Die Jahresrechnung der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Stüsslingen schliesst für das Jahr 2022 mit einem Minus von rund 7000 Franken. Budgetiert war gemäss einer Mitteilung des Kirchgemeinderats ein um 1000 Franken höherer Fehlbetrag von rund 8000 Franken. Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt. Das Nettoguthaben per 31. Dezember 2022 beträgt pro Mitglied 1455 Franken (im Vorjahr 805).

«Diese Veränderung ist in erster Linie der Neubewertung der Sachanlagen zuzuschreiben», heisst es. Die Neubewertung wurde durch die erstmalige Führung der Jahresrechnung nach dem Rechnungsmodell HRM2 notwendig. Der Kirchgemeinderat verabschiedete die Jahresrechnung zuhanden der Kirchgemeindeversammlung, die am Montag, 12. Juni, um 20 Uhr in der Pfarrkirche Stüsslingen stattfindet.

An der Versammlung verabschiedet sich zudem die langjährige Finanzverwalterin Dora Guldimann in den Ruhestand. Seit dem 1. Januar werden die Finanzen der Kirchgemeinde von Jacqueline Menzi geführt.

Im kommenden Jahr feiert die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Stüsslingen das 75-jährige Bestehen der Pfarrkirche Peter und Paul. Gleichzeitig feiert die Einwohnergemeinde Stüsslingen ihr 800-jähriges Bestehen. Am letzten Juniwochenende 2024 sind in diesem Zusammenhang mehrere Festlichkeiten geplant. (otr)