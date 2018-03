Die Zukunft der Poststelle Dulliken ist ungewiss. Die Post AG ist daran, ihr Poststellennetz zu straffen. Im Zuge dessen könnte es zu einer Schliessung der Dulliker Filiale kommen. Als mögliche Alternative schwebt der Post AG eine Agenturlösung zusammen mit einem Partnerbetrieb in Dulliken vor.

Darüber haben zwei Vertreter der Post AG den Gemeinderat von Dulliken letzte Woche an einer gut besuchten Gemeinderatssitzung informiert. Mit einigen ihrer Aussagen haben die beiden Postvertreter für Erstaunen gesorgt. Nicht alle scheinen die Einschätzungen der Post AG bezüglich der Kundenfrequenz, der Dichte des Poststellennetzes in der Region und der Vorteile einer Agenturlösung zu teilen. Manche werfen der Post AG gar vor, die Situation in Dulliken schlechter darzustellen, als sie in Wahrheit ist. Was ist an diesen Vorwürfen dran?

Die Kundenfrequenz

In ihrer Präsentation an der Gemeinderatssitzung hatten die beiden Postvertreter festgehalten, dass die Poststelle Dulliken von Privatkunden gut genutzt werde. Das Mengenvolumen (d.h. die Anzahl Briefaufgaben, Einzahlungen und Sendungsabholungen) hätte in den Jahren 2010-2017 zugenommen, sei aber absolut betrachtet auf einem eher tiefen Niveau.

Konkrete Angaben zur Kundenfrequenz wurden an der Gemeinderatssitzung keine kommuniziert. Bekannt ist aber die Anzahl ausgeführter Transaktionen: So wurden in der Poststelle Dulliken im Jahr 2017 pro Tag durchschnittlich 456 Einzahlungen getätigt, 41 Sendungen abgeholt sowie 399 Briefe und 70 Pakete aufgegeben.

Was bedeutet Ihnen die Poststelle Dulliken?