Camiro ist hoch konzentriert. Der strubbelige Mischling wuselt durch das Schlafzimmer, schnuppert am Bett, am Nachttischchen, am Regal. Plötzlich kratzt der vierjährige Rüde ganz aufgeregt mit der Vorderpfote an der Armlehne eines Sessels: Hier muss es sein! Und tatsächlich zieht Hundetrainerin Manuela Stäheli Weishaupt ein kleines Glasröhrchen aus der Lehne. Darin befinden sich: vier lebende Bettwanzen.