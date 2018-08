Sie rennen über die Spielwiese neben dem Kindergarten, probieren die bereitgestellten Dreiräder aus, versuchen sich im Ringewerfen oder setzen sich an die Maltische. Den Kindern gefällt der erste Spielnachmittag im Rahmen des mobilen Spielplatzes im Quartier Rankwog in Trimbach. Doch die Erwartungen an das Pilotprojekt sind hoch: «Wir hoffen, über die Kinder den Dialog zwischen den Erwachsenen fördern zu können», sagt der Trimbacher Gemeindepräsident Martin Bühler. Schliesslich lebten im Rankwog «zehn Prozent der Einwohner Trimbachs». Der Anteil der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund sei hoch.

Dies und die engen Verhältnisse führten zu Spannungen und Konflikten, sagt Bühler.

Die Spielnachmittage für die Kleinen sollen darum eine Wirkung auf das gesamte Quartier haben. Und die Situation entschärfen: «Der Rankwog ist ein Brennpunkt», sagt auch John Steggerda, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Trimbach-Wisen. Die soziale Not sei gross. Ziel des Projekts sei deshalb, «aus der Wohnsiedlung am Rand von Trimbach eine Gemeinschaft» zu machen und die Lebensqualität aller zu verbessern.