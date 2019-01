«Wer mag Teigwaren?», fragt Marija Wymann in die Runde. Sechs Kinderhände schnellen in die Höhe. Der Tenor ist eindeutig: Alle Anwesenden mögen die traditionelle italienische Speise, deren Herstellung am vergangenen Mittwochnachmittag angesagt war.

Mehrmals im Jahr verwandelt sich das Famitri-Lokal in Trimbach in eine Kochschule für Kinder.

Gemeinsam mit Kriszti Ittensohn organisiert Wymann die Kurse: Das Herstellen von Quiches, Schoggikuchen oder Gemüsesuppen steht jeweils auf dem Programm. «Als Einstieg in den Nachmittag veranstalten wir meist ein Spiel wie etwa Zutatenmemory», erklärt Kriszti Ittensohn. Heute möchten die Betreuerinnen wissen, was alles zur Herstellung von Teigwaren gehört. «Eier», meint Timo, «Mehl», ertönt es von Mia. «Wasser», ruft erneut Timo. Kriszti bejaht.

Kneten, Auswallen, Schneiden

Bevor die Kocherei startet, werden die Hände gewaschen und Kochschürzen angezogen: «Die sind ganz neu», kommentiert Kriszti. Kurz darauf können alle Kinder ein Ei aufschlagen und in eine Schüssel geben. Auch hier ist die Meinung schnell gemacht: «Iiiiii...» kommentieren die Kinder, die alle zwischen vier und fünf Jahre alt sind, das Geschehen. Im Anschluss wird die Masse ein erstes Mal umgerührt. Nun ist Naysa an der Reihe: Sie kippt vorsichtig das Mehl in die Schüssel. «Das gibt doch keine Teigwaren», ist Jael überzeugt, als sie einen Blick in die Schüssel wagt. Ganz anders sehen sie aus als jene, die sie von zu Hause her kennt.

«Wir versuchen, möglichst saisonal zu kochen», erklärt Kriszti Ittensohn in einer freien Minute. Turbulent zu und her geht es an diesem Nachmittag praktisch immer: Nachdem alle Zutaten in der Schüssel vermengt sind, heisst es kneten. Dazu teilt Marija Wymann jedem Kind ein Stück Teig und etwas Mehl aus, damit die Masse nicht ganz so stark klebt. Doch alles Mehl bringt nichts: Bereits nach wenigen Minuten sind alle Kinderhände mit der zähen Masse überzogen. Rafael ist gleich in zweierlei Hinsicht fleissig: beim Kneten und beim Teig stibitzen.

Entstanden ist die Idee eines Kochkurses für Kinder vor zwei Jahren, als sich Ittensohn gefragt hat, was sie sinnvolles mit ihren Kindern machen könnte. «Famitri sucht auch immer nach neuen Angeboten und Marija war sofort dabei», erinnert sich die Familienfrau. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Kinder pro Kurs begrenzt. Mitmachen kann, wer das dritte Altersjahr erreicht hat. Pro Kind wird einen Unkostenbeitrag von 15 Franken erhoben. «Das Geld verwenden wir nur für das Einkaufen der Zutaten », erklärt Wymann.