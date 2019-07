Nach einem emotionalen ersten Infoanlass Ende März bildeten einige Bewohner des Trimbacher Quartiers zwischen der Brückenstrasse und der Freien Strasse eine Arbeitsgruppe, um die beiden Hauptprobleme zu diskutieren. Dies sind der Parkplatzsuchverkehr von quartierfremden Autofahrern tagsüber und die lauten Autos, die vor allem nachts und an den Wochenenden Runden durchs Quartier drehen.

Knapp drei Monate später konnten 37 Quartierbewohner am Montagabend konsultativ über ein Massnahmenpaket abstimmen, das zuerst in einer Testphase umgesetzt werden soll. «Die meisten Gesichter habe ich letztes Mal schon gesehen», stellte der Trimbacher Gemeindepräsident Martin Bühler in seiner Begrüssung fest.

Betonelemente als Unterbrüche

Zu Beginn des Abends präsentierte Stefanie Ledergerber, Verkehrsplanerin der Firma Kontextplan AG, die besprochenen Massnahmen. Als Erstes kamen gezielte Unterbrüche mit Sackgasse-Signalisation an zwei Standorten zur Sprache. So soll einerseits an der Freien Strasse nahe der Einfahrt zur Baslerstrasse ein Betonelement platziert werden, wobei der Zugang zum Restaurant «Möhrli» und zu «Romy’s Geschenkboutique» sowie freie Fahrt für Velofahrer gewährleistet werden soll.

Eine zweite Sperre soll an der Spitalstrasse vor dem Angestelltenparkplatz des Spitals platziert werden und damit die Angestellten zwingen, via Haupteinfahrt statt via Wohnquartier zum Mitarbeiterparkplatz zu fahren.

Testphasen und Messungen eingeplant

Als weitere Massnahme nannte Ledergerber Fahrverbote mit dem Vermerk «Zubringerdienst gestattet» auf allen Strassen. Eine mögliche Erweiterung wäre die Vorschrift, dass Parkieren nur mit Anwohner- oder Besucherparkkarte erlaubt ist. Dies bräuchte jedoch eine rechtliche Grundlage in Form eines kommunalen Parkplatzgebührenreglements, dessen Ausarbeitung länger dauern würde.

Die dritte Massnahme sind Einbahnstrassen auf einigen Abschnitten. «Vorgesehen sind eine Testphase von drei, sechs oder zwölf Monaten sowie Messungen vorher und nachher», sagte Ledergerber.